Italia | Mancini | “Giorni duri perché fuori dai Mondiali | resto per vincere nel 2026”

(Di martedì 22 novembre 2022) È cominciata l’azione deidi Qatar 2022, in cui pesa l’assenza dell’, che per la seconda volta consecutiva ha mancato la qualificazione alla rassegna iridata. A tornare sull’argomento è colui che ha vissuto più da vicino il fallimento, ovvero il ct Roberto, che nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha ammesso: “Sonosiamodal Mondiale, ma dobbiamo accettarlo. Fa male, parecchio male. Prevale la delusione, che è forte e che non mi abbandona mai. Magari, tra quattro anni, quando il Mondiale ce lo potremo riprendere, questo senso di vuoto passerà”.ha anche qualcosa da ridire sul regolamento delle qualificazioni: “Meritavamo di essere in Qatar, in quanto campioni d’Europa. Allo stesso ...

Ha espresso in questo modo, dalle colonne del "Corriere della Sera", il ct dell'del calcio, Roberto, i propri sentimenti a proposito della mancata qualificazione degli azzurri ai ...Ha espresso in questo modo, dalle colonne del 'Corriere della Sera', il ct dell'del calcio, Roberto, i propri sentimenti a proposito della mancata qualificazione degli azzurri ai ...L'Italia tornerà in campo il 23 marzo per sfidare l'Inghilterra nella prima qualificazione agli Europei. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rilancia la candidatura del Maradona: "In queste or ...in cui pesa l’assenza dell’Italia, che per la seconda volta consecutiva ha mancato la qualificazione alla rassegna iridata. A tornare sull’argomento è colui che ha vissuto più da vicino il fallimento, ...