Italia | allerta meteo | violenta mareggiata e vento fortissimo sul litorale di Roma

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilsull’peggiora in queste ore. La situazione appare particolarmente difficile suldi: è in corso una delle mareggiate più forti degli ultimi anni. A Venezia, invece, le paratie del Mose contro l’acqua alta stanno tenendo la città all’asciutto. Onde alte anche più di 3 metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari da Ostia fino alnord della capitale. C’è preoccupazione, in particolare per ilsulla costa sud di Fregene, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione marina. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato. Allagamenti sono segnalati nella zona del Passo della Sentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere. Foto Ansa/Emanuele ValeriIl, con punte fino a ...

...nell'Oristanese L'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'non sta dando tregua alla Sardegna, al centro di una forte perturbazione atlantica che ha fatto scattare l'...Maltempo, temporali in arrivo:in quasi tutta, a Roma chiusi i parchi. Stop alle scuole, ecco dove Meteo, forte maltempo in arrivo con burrasca di vento, temporali e neve. Ecco quali ...Addio Novembrate, l'Italia affronta la prima vera allerta meteo fatta di freddo e temporali da quando l'estate è terminata. La giornata di martedì 22 novembre ...Allerta arancione maltempo in 9 regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Dalla sera ...