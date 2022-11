Isola dei Famosi 2023 | ecco chi sono i primi concorrenti Ilary Blasi sarà alla conduzione?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)la conduttrice de l’deioppure no? Alcune indiscrezioni svelano i5 naufraghi. Il programma sta per tornare in televisione; il reality fino a oggi condotto davedrà la messa in onda subito dopo la fine del GF Vip di Alfonso Signorini. Qualcosa però lascia presagire che la conduttrice romana potrebbe non adempiere al suo ruolo quest’anno, ma è vero? E perché? L’dei: cosa sappiamo? Pier Silvio Berlusconi qualche giorno fa ha fatto sapere che l’deiè pronta a tornare in televisione nel; nel realitypreviste diverse novità, fra ...