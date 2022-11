Iris Awards | 23^ edizione dei premi della tv spagnola

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Ventitreesimadegli, iassegnati dall'Accademiadelle Arti e delle Scienzetelevisione e dell'audiovisivo. Quest'anno laazione sarà diretta dall'accademico Alberto Maeso e prodotta da Tesseo Producciones. Lunedì prossimo conosceremo in diretta anche i vincitori delle 13 categorie deglivotati in segreto e notarili dagli Accademici tra i finalisti di quest'anno. Tra i candidati come miglior attore figura Javier Cámara (che ha girato diversi film per Pedro Almodóvar), mentre tra le candidate come miglior attrice c'è Candela Peña. Tra le migliori produzioni figura la pluriata serie 'La casa di carta'.