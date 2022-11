Iran | Usa | ' profonda preoccupazione per i progressi programma nucleare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Washington, 22 nov. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno espresso "" per idell'nel suo. "Faremo in modo di avere tutte le opzioni a disposizione del presidente. Certamente non abbiamo cambiato la nostra posizione e non permetteremo all'di ottenere un'arma", ha detto il portavoce della Casa Bianca John Kirby durante un briefing a Washington. In precedenza, Teheran aveva annunciato di aver avviato la produzione di uranio arricchito al 60%, risultto ancora lontano dal livello che consentirebbe la creazione di armi nucleari (l'arricchimento dovrebbe essere superiore al 90%), ma ben al di sopra del livello necessario per utilizzare l'uranio come fonte di energia.