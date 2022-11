Agenzia ANSA

L'ha iniziato a produrre l'uranio arricchito al 60% nel suo impianto di Fordo. L'ha aumentato al 60 per cento il livello di arricchimento dell'uranio in rappresaglia alla recente risoluzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) sulla mancata collaborazione ...L'evento prende spunto dalla rivolta in corso incon la morte della ventiduenne Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre scorso dopo essere stata arrestata dalle forze di sicurezza ... Iran, è iniziata la produzione di uranio arricchito al 60% - Medio Oriente IRAN: Quasi 400 morti. La repressione contro la libertà non si arresta! Intervengono: Pejman Abdolmohammadi (Professore associato in studi mediorientali presso la Scuola di Studi Internazionali presso ...(ANSA) - TEHERAN, 22 NOV - L'Iran ha iniziato a produrre l'uranio arricchito al 60% nel suo impianto di Fordo. L'Iran ha aumentato al 60 per cento il livello di arricchimento dell'uranio in rappresagl ...