Intesa sui lanciatori | a bordo anche l’Italia La ministeriale Esa

(Di martedì 22 novembre 2022) Uno degli appuntamenti spaziali più importanti dell’anno – la Conferenzadell’Agenzia spaziale europea (Esa) – è iniziato con il piede giusto,per. I ministri di Italia, Francia e Germania hanno infatti siglato una dichiarazione congiunta sul futuro quadro di utilizzo deieuropei, nel corso di un incontro svoltosi a margine della magistrale. Ad apporre la firma, il ministro delle Imprese e made in Italy, a cui sono state conferite le deleghe allo Spazio, Adolfo Urso, insieme al ministro francese Bruno Le Maire e il ministro tedesco Robert Habeck. Si tratta soltanto di una delle molte novità per il comparto spaziale che verranno fuori da questa, riunitasi in un momento molto complesso per il Vecchio continente, tra guerra in Ucraina, crisi energetica e ...