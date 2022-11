Intesa Sanpaolo | bonus da 500 euro ai dipendenti nella mensilità di dicembre | ' Contro il caro prezzi'

Morningstar

provvederà, con la mensilità di dicembre , all'erogazione una tantum di 500 euro richiesta dalle OO. SS "per dare un supporto concreto alle proprie persone nell'affrontare i rialzi dei ..., per dare un supporto concreto alle proprie persone nell'affrontare i rialzi dei prezzi in atto, provvederà, con la mensilità di dicembre , all'erogazione una tantum di 500 euro ... I conti di Intesa Sanpaolo convincono gli analisti Intesa Sanpaolo, per dare un supporto concreto alle proprie persone nell'affrontare i rialzi dei prezzi in atto, provvederà, con la mensilità di dicembre, all'erogazione ...Una misura contro il carovita per dare un supporto concreto alle persone, circa 70mila in tutta Italia, esclusa la dirigenza, che lavorano per l'istituto bancario e che arriverà con la mensilità di ...