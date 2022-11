Inter | Thuram non più un’idea | ma attenzione al Bayern

... quasi 14 milioni di euro, peraltro con il gradimento del giocatore, non solo per monetizzare (almeno questi soldi si impiegassero in parte per!), ma anche perché nell', e non solo da ...Non soltanto l'sulle tracce di Marcus. Il figlio di Lillian, attaccante centrale francese oggi impegnato ai Mondiali, è in scadenza di contratto a fine stagione col Borussia Monchengladbach e piace ai ...Il nome di Thuram si fa sempre più rimarcante in casa Inter. Già nell'estate del 2021 era stato molto accostato ai neroazzurri, come sostituto principale ...Ieri è iniziato ufficialmente il Mondiale in Qatar con la partita inaugurale Qatar-Ecuador, vinta dai sudamericani. Sarà un Mondiale senza Italia, giocato in un periodo diverso dal solito e con le squ ...