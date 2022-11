Innovativo ‘motore da carrozzina’ per agevolare la visite turistiche alle persone con mobilità ridotta

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama IR-Access ed è un dispositivo che trasforma le normali carrozzine con spinta a mano in mezzi motorizzati in grado di percorrere terreni accidentati. Il prototipo è stato sviluppato dagli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Francia “Itinera Romanica+”, che la lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale del Romanico diffuso nelle cinque regioni coinvolte nel programma: Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La carrozzina ‘potenziata’ servirà proprio per poter garantireconl’accesso a siti di interesse archeologico e culturale, che spesso si collocano su terreni accidentati. “Il dispositivo ...