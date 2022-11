Inno Messico | testo | parole e musica VIDEO

I calciatori iraniani non cantano l'per protesta contro la repressione delle rivolte nel loro Paese. Stop della Fifa alla fascia ... Danimarca - Tunisia,- Polonia e Francia - AustraliaMexicanos, al grito de guerra è l'ufficiale del. Il brano, con musica scritta da Jaime Nunó e testi di Francisco González Bocanegra, è stato adottato comenazionale nel 1854 e allude alle storiche vittorie militari ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...