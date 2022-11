(Di martedì 22 novembre 2022) Laha ben due inni nazionali, quello reale e quello civile. In assenza della famiglia reale viene intonato Der er et yndigt land (“C’è una terra adorabile”), conscritto nel 1819 da Adam Oehlenschläger ecomposta l’anno successivo da Hans Ernst Krøyer. Il secondo, intonato in presenza della famiglia reale, è Kong Christian stod ved højen mast (“Re Cristiano stava sull’albero maestro), realizzato nel 1780 sudi Johannes Ewald eto da Ludvig Rogert. Di seguito ile ildell’civile. Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand; nær salten østerstrand; det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark, og det er Frejas Sal, og det er Frejas Sal Der sad i fordums tid de ...

SPORTFACE.IT

... Galles, Belgio,, Germania, Olanda e Svizzera) non potranno indossare i bracciali ... i figli dell'Iran martoriato dagli ayatollah rifiutavano di cantare l'nazionale in mondovisione. C'è ......sono stati i calciatori dell'Iran che hanno sfidato il regime degli ayatollah rifiutandosi di cantare l'nazionale. Molto probabilmente ne pagheranno le conseguenze. Olanda, Belgio,, ... Inno Danimarca: testo, parole e musica (VIDEO) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Continuano le polemiche ai Mondiali in Qatar: sotto pressioni della Fifa, 7 Nazionali hanno rinunciato alla fascia One Love a sostegno dei diritti Lgbtq+ ...