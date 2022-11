Iniziano i Mondiali di Messi | l'ultima chance per prendersi il trono di Diego

1 Ieri sono iniziati i, oggii fioretti delle sexy tifose . A partire dalla modella americana Lauren Summer , che ha deciso di celebrare l'esordio degli Stati Uniti , questa sera contro il Galles, ...E ora la pagina Facebook i Sentinelli di Milano sulla scia ha pubblicato un fotomontaggio con CR7 che bacia Lionel Messi ('' a corredo del post social). Non dimentichiamo che nei ...Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Il Mondiale è amaro per la mancanza della presenza dell'Italia ma lo è anche perchè, in chiave Na ...Allo stadio Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan arriva il primo pareggio del Mondiale iniziato ieri in Qatar: dopo un primo tempo dominato, gli Stati Uniti subiscono la voglia di rimonta del Galles nel ...