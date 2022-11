Infortunio per l’attaccante della Germania | Mondiale a rischio!

(Di martedì 22 novembre 2022) Durissimo colpo dell’ultimo minuto quello che ha subito ladi Flick, che dopo aver perso una pedina fondamentale come Marco Reus prima del, ora rischia di perdere anche un secondo attaccante. Si tratta infatti di Leroy Sane, attaccante del Bayern Monaco enazionale, appunto, che stando alle notizie dell’ultima ora, ha riportato un problema al ginocchio destro che lo ha messo ko. SaneSane assente contro il Giappone, il rischio di saltare ilc’è Ebbene si, ilstella tedesca è fortemente a rischio, visto l’riportato. Sane sarà assente al 100% contro il Giappone nella gara di domani programmata alle ore 14, per poi valutare le sue condizioni nei ...

