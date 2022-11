Inflazione | 2 | 3 mln famiglie a rischio povertà | mai così dal 2005

(Di martedì 22 novembre 2022) A causa dell’impatto dell’il numero delleche rischiano di trovarsi inassoluta aumenta di 300 mila unità, passando da 2 a 2,3 milioni: è il numero più alto dall’inizio della rilevazione Istat nel(per un totale di 6,4 milioni di persone). A dirlo sono le stime del Think Tank “Welfare, Italia”, supportata da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House – Ambrosetti. La ripresa economica del 2021 e, successivamente, il conflitto in Ucraina, hanno generato una forte pressione inflattiva nel Paese, con l’indice dei prezzi al consumo che ad ottobre 2022 ha raggiunto il livello record dell’11,9% (come a marzo 1984). Gli impatti – secondo i dati del Think Tank – saranno particolarmente gravi per legià più vulnerabili, che destinano a spese essenziali ...

Le misure presentate contro l'inflazione prevedono la riduzione dell'Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l'infanzia. Per le scuole paritarie è previsto il ripristino del contributo (70 milioni) e trasporto disabili (24 milioni).