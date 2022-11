Incidente mortale sulla Colombo | il campo sportivo della G Castello intitolato a Francesco Valdiserri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022) “L’approvazione unanime da parte dell’Aula Giulio Cesaremozione per intitolare l’impiantocomunale, in concessione alla Polisportiva “G.”, alla memoria diè un piccolo gesto per tentare di fare in modo che l’ingiusto sacrificio, pagato dall’ex studente del Liceo Socrate, non sia stato del tutto vano”. Il nome del 18enne romanoValdisseri, travolto e ucciso da un’autoCristoforomentre passeggiava con un amico, sarà ricordato per sempre.era stato falciato e ucciso da una 23enne di Dragona, Chiara Silvestri, successivamente arrestata per omicidio stradale aggravato a causaguida in stato di ebbrezza. Ad annunciare l’intitolazione è ...