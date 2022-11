Il Sole 24 ORE

Una nave con a bordo centinaia di migranti è stata rimorchiata fino al porto di Paleochora dell'isola greca di Creta, dopo un drammatico salvataggio complicato da venti di burrasca, come ha riferito ...... Bruxelles indica che i 10 paesi gia' sotto verifica 'speciale' l'anno scorso lo rimarranno anche nel nuovo ciclo di sorveglianza: sidi Cipro, Francia, Germania,, Italia, Olanda, ... In Grecia tratta in salvo una nave con centinaia di migranti - Il Sole 24 ORE Roma, 22 nov. (askanews) - Una nave con a bordo centinaia di migranti è stata rimorchiata fino al porto di Paleochora dell'isola greca di Creta, ...L'ha indossata durante l'amichevole contro la Grecia. L'ira di Kiev non si è fatta attendere: «Convochiamo l'ambasciatore ungherese» ...