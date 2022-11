Imprese e fisco | le misure della manovra | credito d’imposta energetico per gli esercizi commerciali e le aziende

Corriere della Sera

... c'è un po' di flat tax m non c'è una vera riforma del; non c'è l'abolizione del Reddito di ... 21 sono a deficit e andranno tutti per aiutare famiglie eda sostenere l'inflazione e il ......circa gran parte delle risorse disponibili per interventi a sostegno di famiglie eper ... Dl: sconti sulla benzina e tassazione degli extraprofitti Dal 1 dicembre 2022 lo sconto sulla ... Imprese e fisco, le misure della manovra: credito d’imposta energetico per gli esercizi commerciali e le... La tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche sale al 33 per cento. Allo studio anche il raddoppio dell’imposta sui servizi digitali e la tassa sull’ecommerce se le consegne sono effettuate c ...Il sottosegretario per il Programma Fazzolari: "Dal 2024 rivedremo l'intero sistema, ora un anno transitorio". Salta lo stop all'Iva su pane e ...