Impresa dell’Arabia Saudita | battuta l’Argentina in rimonta nel match d’esordio in Qatar

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022) Ripenseranno ancora a lungo ai tre gol annullati in fuorigioco i calciatori del: sul risultato di 1 a 0 contro l’Arabiagli uomini di Lionel Scaloni si sono visti sbandierare per tre volte – una delle quali con l’ausilio del Var semiautomatico – l’irregolarità che gli ha impedito di raddoppiare il vantaggio. Il primo tempo si è chiuso quindi con un risultato di misura e tanti rimpianti, al rientro dagli spogliatoi l’Arabiaha subito pareggiato i conti con Saleh al-Shehri e si è portata in vantaggio 5 minuti dopo con Salem Al-Dossari. I sudamericani hanno accusato il colpo, perdendo certezze e cercando di riorganizzare l’attacco per portare a casa il risultato. Ma la prova di forza degli avversari gli ha permesso di vincere sorprendentemente la partitadi questi Mondiali in ...