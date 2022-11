Impresa Arabia Saudita | l’esultanza del principe Mohammed bin Salman

(Di martedì 22 novembre 2022) L’ha realizzato un’storica al Mondiale in Qatar, è arrivata una strepitosa vittoria contro l’Argentina. E’ la prima grande sorpresa della competizione, Messi e compagni rischiano la clamorosa eliminazione già nella fase a gironi. Avvio di gara in discesa per la squadra di Scaloni con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi tre gol annullati. Nel secondo tempo la grande reazione dell’e i gol di Al Shehri e Al Dawsari per il definitivo 1-2. Grande festa al fischio finale, anche ilesulta. La tv all news, Al-Ekhbariya, ha pubblicato via Twitter una foto delereditariobinin festa dopo la partita. L’emittente...

QUOTIDIANO NAZIONALE

RIYHAD (Saudita) - La scioccante (2 - 1) al debutto nei Mondiali 2022 è già leggenda in patria. ... dopo l'k del re Salaman , avrà il "giorno libero" per celebrare l'avvenuta oggi al ...L'Saudita ha sconfitto in rimonta l' Argentina 2 - 1. Dopo il primo tempo con gli ...cinismo nelle conclusioni di bella fattura di Al Shehri e Al Dawsari ha consentito di completare l'. ... Diretta Mondiale Qatar, impresa Arabia Saudita con l'Argentina. Pareggio Danimarca-Tunisia - Sport - Calcio Il primo colpo di scena in Qatar è andato in scena. Andiamo a ripercorrere altri risultati a sorpresa avvenuti nelle scorse edizioni, con l'Italia protagonista anche più volte ...RIYHAD (Arabia Saudita) - La scioccante vittoria in rimonta dell' Arabia Saudita contro l' Argentina (2-1) al debutto nei Mondiali 2022 è già leggenda in patria. Infatti mercoledì tutto il paese, dopo ...