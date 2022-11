Il testo originale di «Ambarabàciccicoccò» non è diverso da come lo abbiamo sempre conosciuto

(Di martedì 22 novembre 2022) L’8 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Ho appena scoperto che ildié: “tre civette sul comò, che facevano TIMORE ALLA figlia del dottore” … La mia vita è stata tutta una menzogna !!!». Si tratta di una notizia falsa. Il post fa riferimento alla filastrocca per bambini Ambarabà ciccì coccò, entrata nell’immaginario popolare con i versi «tre civette sul comò, che facevano l’amore con la figlia del dottore». La prima attestazione rintracciabile in letteratura della filastrocca risale al 1972 ed è contenuta nel volume A-ulì-ule. Filastrocche, conte, ninnenanne, dove è riportata con il verso «che facevano l’amore con la figlia del dottore». La versione contenente il riferimento al «timore» è invece comparsa per la prima volta su internet nel 2019 e ha ...

Sky Tg24

... la giuria internazionale del TPP ha concluso la redazione dettagliata delintegrale, che si ... meritano un'attenta considerazione in quanto costituiscono un contributoa un campo del ...Ildel presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al ... Elle Trio, con Mother ci fa attraversare la tempesta emotiva: il video La fintech ghanese sceglie la soluzione SaaS SONAR per individuare i crimini finanziari, promuovere la maggior inclusione finanziaria e supportare la ...SLB ha annunciato oggi un premio per la sua OneSubsea ® e Subsea Integration Alliance di un contratto di grandi dimensioni da parte di bp per il suo progetto di gas Cypre al largo di Trinidad e Tobago ...