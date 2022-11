Il sondaggio social lanciato dal suo hair stylist

(Di martedì 22 novembre 2022) Lunghi o corti? Caschetto o capelli lunghi? Sono le domande alle quali stanno rispondendo i fan di Elisabetta Canalis a proposito di unda Niky Epi, il suo. Che ha chiesto al pubblico di scegliere il prossimo look della showgirl. Leggi anche › Il taglio di capelli estivo da copiare: lo shag di Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis e i lunghi capelli castani Quando Elisabetta Canalis è entrata a Striscia la notizia l’abbiamo conosciuta con una lunga e folta capigliatura castana, negli anni il suo marchio di fabbrica. Impossibile non pensare a lei senza le sue lunghe ciocche color cioccolato. Negli anni ha effettuato qualche cambiamento, passando a un long bob più o meno ...

Moto.it

... come è emerso dai risultati del: L'83% dei dipendenti dell'assistenza/del servizio ... Le opportunità migliori di cross - selling vengono dalla messaggistica(41%); L'importo totale ...Fratelli d'Italia vola neldi Mentana Era stato lo stesso presidente del Consiglio ... Bollette, pensioni ecard. La manovra del governo Meloni aiuta i più deboli Nel testo entrato in ... MotoGP 2022. Il sorpasso più bello dell’anno è... Ecco i risultati [SONDAGGIO SOCIAL] L’hair stylist Niky Epi ha chiesto un parere ai follower sul prossimo look dell’ex velina. Ecco le risposte dei fan L unghi o corti Caschetto o capelli lunghi Sono le domande alle quali stanno rispo ...«Ora somiglio un po' di più ai miei figli» dice lui. E Chiara Ferragni commenta: «Ciao figaccione» G ià nel 2019, complice un sondaggio social, si era decolorato optando per un platino che aveva spint ...