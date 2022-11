Il solito maglione? Può essere esaltato grazie alla collana giusta

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) Come abbinare le collane ai maglioni? Un quesito che tutte ci poniamo. Specialmente nella stagione fredda, quando il guardaroba di vestiti quotidiano si riduce perlopiù al confortevole reparto knitwear. La buona notizia è che nell’Autunno-Inverno 2022/2023 maglioni e collane vanno a braccetto, complici le tendenze del momento. Per le più indecise collezioniste di gioielli e bijoux, il segreto è puntare su abbinamenti semplici ma brillanti: per ogni pezzo avvolgente c’è un pendente, un girocollo o un choker perfetto. Collane e maglieria: come abbinarli in 5 outfit AI22/23 guarda le foto ...