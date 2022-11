Il segreto di Gazzelle

Leggi su gqitalia

(Di martedì 22 novembre 2022)ha un. E non vuole dirlo a nessuno. Forse perché, come scrive nel suo ultimo singolo che, appunto, si chiama Non lo dire a nessuno, la felicità è nulla se non è condivisa. Eppure talvolta meglio tenerla un po' celata, un po' al riparo da occhi e orecchie indiscrete. Forse perché quando arriva così, inaspettata, un po' si stenta a crederle. E un po' la si vuole tenere al riparo da certi eventuali pericoli? Forse. In fondo, ma è da un po', per dirla con lui, sotto sotto sotto sta bene oggi, dopo una Lacrima, anzi molte che ci hanno fatto struggere con i suoi pezzi sempre giusti al momento sbagliato giusto. Non lo dire a nessuno quando sei felice e ti gira la testa Che non importa a nessuno Se tutto va bene e ti senti leggero Che rumore fa perla felicità? Quello quasi silente, a voce ...