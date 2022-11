Il Reddito? votarono contro Meloni rinfresca la memoria al Pd barricadero

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Pd si appresta a scendere in piazzail governo a tempo record con il segretario dem Enrico Letta che ha fissato la data per la manifestazione sette giorni prima della vigilia di Natale, il 17 dicembre. L'occasione è la manovra finanziaria varata da Giorgiache tra l'altro comprende la nuova impostazione deldi cittadinanza che dovrà passare dal Parlamento. In sintesi, ci sarà una riduzione a partire dal 2023 per arrivare alla completa eliminazione nel 2024 con il sussidio che sarà sostituito da un'altra misura in supporto di chi non può lavorare e per le fasce più fragili. Ebbene, per il Pd questo è inaccettabile e non c'è altro da fare che scendere in piazza. Peccato che la sinistra che oggi sale sulle barricate dopo dieci al governo si è dimenticata che tre anni fa ha votatoil ...