Il Prefetto Enrico Ricci lascia Bergamo | è stato destinato a Catanzaro

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Consiglio dei Ministri ha nominatodi, quindi lasceràdove era arrivato nell’aprile 2020 in piena pandemica Covid. Tra i primi appuntamenti istituzionali, per lui, ci fu la visita dell’allora premier Giuseppe Conte, giunto proprio in Prefettura la sera del 27 aprile 2020 per constatare le feritete dalla prima ondata di Covid., nato nel 1960 a La Spezia, laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, è entrato nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il 3 aprile 1989. Ha preservizio nelle sedi di Pisa, Genova, Torino, e di nuovo Pisa e Torino. Ha ricoperto gli incarichi di Capo di Gabinetto e Dirigente dei Servizi Elettorali nelle Prefetture di Pisa e Torino, dove ha svolto ...

... donParolari e la dottoressa Francesca Busnelli, ha messo in luce - si legge in una nota ...comunicato del Dicastero per lo Sviluppo Umano riporta anche una affermazione del cardinale...Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha nominatoRicci nuovodi Catanzaro. Maria Teresa Cucinotta lascia il capoluogo calabrese per svolgere le funzioni didi Palermo. Occhiuto: "Pronti a supportarlo" "AlMaria ...Il prefetto Enrico Ricci lascerà Bergamo per Catanzaro. Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri, che oggi (22 novembre 2022) si è espresso sui nuovi spostamenti nelle prefetture italiane. Non è ...Maria Teresa Cucinotta lascia il capoluogo calabrese per svolgere le funzioni di prefetto di Palermo. Occhiuto: «Pronti a supportarlo» ...