Il Picnic dei fratelli Strugackij | quando gli alieni hanno visitato la terra

(Di martedì 22 novembre 2022) In un episodio della serie tv Mad Men (“Il violino d’oro”, seconda stagione) Don Draper e famiglia fanno unnel parco. Poi si alzano, Don getta la lattina di birra vuota nel bosco e Betty sgrulla la tovaglia. L’inquadratura si chiude sul prato coperto di cartacce e avanzi abbandonati. Anni 60, altri tempi. Una pennellata in più nell’affresco storico che pure è Mad Men, ma c’è dell’altro: il disastro personale dei Draper, Don che non vuole la sua macchina nuova riempita di briciole, ma alla fine dell’episodio Betty vomita a bordo, disgustata dalle rivelazioni sul tradimento del marito. Gli avanzi deisimbolo di un’esistenza che sporca e corrompe per natura. Come gliinsul ciglio della strada: dopo essere passati per la, in un disastro ricordato come la Visita, ...