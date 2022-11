(Di martedì 22 novembre 2022)FrancescoInternationalis. L’organismo, come scrive lo stesso Bergoglio nel decreto, “coadiuva il Sommo Pontefice ed i vescovi nell’esercizio del loro ministero verso i più poveri ed i più bisognosi, partecipando alladelle emergenze umanitarie e collaborando alla diffusione della carità e della giustizia nel mondo alla luce del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa cattolica”. Per poter migliorare “l’espletamento di tale missione – precisa il– pareuna revisione dell’attuale assetto normativo al fine di renderlo più adeguato alle funzioni statutarie dell’ente, nonché preparare quest’ultimo alle elezioni da svolgersi durante la prossima assemblea generale”, che si terrà nel maggio 2023. “Con il vivo desiderio di favorire il ...

Il Fatto Quotidiano

Il falco del Cremlino apre al dialogo Mosca - Kiev con la mediazione delMai vendere la pelle ... L'annuncio dellaeuropea per l'Energia, Kadri Simson, all'arrivo al Consiglio dell'...Il falco del Cremlino apre al dialogo Mosca - Kiev con la mediazione delMai vendere la pelle ... L'annuncio dellaeuropea per l'Energia, Kadri Simson, all'arrivo al Consiglio dell'... Il Papa commissaria la Caritas: “Carenze nella gestione, necessaria attenzione urgente” Il Decreto papale e il Comunicato Stampa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale sul commissariamento di Caritas Internazionalis.Pier Francesco Pinelli è stato nominato oggi da Papa Francesco Commissario straordinario di Caritas Internationalis, "affinché, a far data dal 22 novembre 2022, la diriga temporaneamente ad nutum dell ...