(Di martedì 22 novembre 2022) Il tormentone del regionalismo differenziato durerà a lungo. La presidente Meloni, che non ha mai nascosto le sue perplessità, allunga il brodo. Aggiungendo come sovraprezzo il presidenzialismo. Calderoli, il ministro L'articolo proviene da il manifesto.

Tra i profili in corsa si allontana l'ipotesi di un'civico', quindi quella più ... Mentre, tra i nomi politici, ritorna ad avanzare fortemente la possibile candidatura delladeputata ...... dalla Capitale si guarda però alsegretario. Gruppi di Camera e Senato compresi. A ... l'ex - sindaco di Rimini edeputato Andrea Gnassi, il deputato bolognese Andrea De Maria. In Europa ... Il neo-candidato del Pd, Bonaccini, fa l'anguilla | il manifesto E c'è la possibilità che avanzi anche un candidato del Sud. "Serve un gruppo dirigente nuovo ... l'ex-sindaco di Rimini e neo deputato Andrea Gnassi, il deputato bolognese Andrea De Maria. In Europa ...Il presidente dell'Emilia Romagna punta su uguaglianza, giustizia sociale, equità e solidarietà. Poi attacca il sistema delle correnti e fa appello ai territori: "Non avrò il sostegno di molti nel gru ...