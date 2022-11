Il Mose funziona e ha salvato Venezia dall’acqua alta

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilè il sistema di dighe mobili costruito tra la laguna veneta e l’Adriatico che serve soprattutto per proteggere la città di, il fenomeno dovuto alle alte maree. Si parla di acquaquando vengono superati gli 80 centimetri rispetto al valore medio del livello del mare. A causa delle condizioni metereologiche ilè stato azionato ieri e di nuovo oggi ed è già stato stabilito che verrà azionato anche domani, in quanto è previsto che il livello del mare raggiungerà i 145 centimetri domani e giovedì. Le quattro barriere che compongono ilsono state efficaci, infatti non ci sono zone allagate a. Le barriere delpermettono di mantenere il livello del mare a...

Stamattina la città è stata protetta dalle 78 paratoie del MOSE che si sono alzate, impedendo all'alta marea di allagare la città. Oggi il MOSE sta salvando Venezia, evitando una marea di quasi due metri che sarebbe stata catastrofica. Intorno alle 2 di notte le 78 paratoie gialle d'acciaio si sono sollevate ed hanno evitato che la marea distruttiva – alta oltre 1 metro – allagasse la città.