Il Ministro Tajani scherza a Belgrado | «Aiutateci a convincere Milinkovic-Savic a venire alla Juve»

(Di martedì 22 novembre 2022) Antoniodegli Esteri, hato con il suo omologo serbo sul calciomercato. Ecco le dichiarazioni Antoniodegli Esteri, hato con il suo omologo serbo, Ivica Dacic, dopo il loro colloquio adove è in missione con ildella Difesa, Guido Crosetto. PAROLE – «Siccome sia io che ildella Difesa Crosetto siamo tifosi dellantus,Sergejntus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Notizie Geopolitiche

... Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), Antonio(Vicepresidente del Consiglio edegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), ...... Berlino garantisce il nostro debito ma è dipendente in termini industriali); undegli Esteri, Antonio, ben noto e stimato a Bruxelles. Oltre al debito, la nostra vera debolezza è l'... Azerbaijan. Il ministro degli Esteri Bayramov sente Tajani Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa all'ambasciata d'Italia a Belgrado. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Dopo il flop alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, Luigi Di Maio torna in campo con un ruolo importante. Il gruppo di esperti indipendenti che ha ricevuto mandato dall’Unione Europea di s ...