Il ministro Sangiuliano impari da Prezzolini (così come lo racconta Mughini)

(Di martedì 22 novembre 2022) Non piacendomi le parolacce non mi piace il titolo dell’ultimo libro di Giampiero, “I rompicazzi del Novecento” (Marsilio), mentre invece mi piace molto il capitolo su. Consiglio a tutti di leggerlo perché ricorda (ce n’è sempre bisogno) la differenza fra un conservatore e un fascista, e fra un uomo libero e un militante, e i relativi prezzi da pagare. Non sapevo che ilesule in America se la passassemale: “Cinquantottenne s’era trasferito in un abitacolo sito sulla terrazza di un palazzo di New York da quindici piani. L’abitazione diera uno spazio ridottissimo, sei metri per sei, bruciante d’estate...”. Un alloggio tanto assurdo che dopo diciassette anni di faticosa residenza venne ufficialmente dichiarato inabitabile. Nel libro si evince anche la ...