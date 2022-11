Il mare invade le strade | residenti salvati dai sommozzatori a Passo della Sentinella – VIDEO

(Di martedì 22 novembre 2022) Fiumicino – La tempesta segnalata dall’allerta meteo non ha risparmiato il litorale: pioggia, forte vento eggiate hanno flagellato Fiumicino, provocando allagamenti da Fiumara a Focene. Scioccanti le immagini delche riprendedove, alle prime ore di questa mattina, l’acqua attraversava lecome un fiume in piena, trasportando fango e detriti. Impossibile anche solo uscire di casa, perché l’acqua scorreva a ridosso dei cancelli: è stato necessario l’intervento dei Vigli del Fuoco con il Nucleoe ulteriori 4 squadre in supporto ed il mezzo anfibio, che hanno provveduto al recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni a seguito degli allagamenti. Notizia in aggiornamento….

Fanpage.it

