(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Temporali con allagamenti, esondazioni e smottamenti: ilstringe nella morsa soprattutto la, in particolare nella provincia di Oristano, dove si sono registrati già 65 interventi dei vigili del fuoco. Una delle situazioni più critiche a Bosa, dove ieri sera si è allagato il centro urbano. C'è il rischio di esondazione del fiume Temo che ha indotto il vicesindaco Federico Ledda a emanare un'ordinanza con la quale si prescrive di non soggiornare nei piani seminterrati, proteggere con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage, ma solo se non ci si espone a pericoli. L'ordinanza dispone che si evitino gli spostamenti e, se strettamente necessario, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili. A Zeddiani una tromba d'aria nella zona di ...

AGI - Agenzia Italia

La Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per ilin Abruzzo e Sardegna ; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia ...a Napoli: chiusi per il weekend il Museo e Real Bosco di Capodimonte 'Chiusura del Museo e Real Bosco di Capodimonte durante il weekend 19 e 20 novembre 2022 . Ildi questi giorni, ... Il maltempo flagella la Sardegna. A Venezia acqua alta ma San Marco è asciutta Il maltempo continua a flagellare l’arcipelago eoliano. E le previsioni non sono certo favorevoli per le prossime ore. Il forte ...Fiumicino – La tempesta segnalata dall’allerta meteo non ha risparmiato il litorale: pioggia, forte vento e mareggiate hanno flagellato Fiumicino, provocando allagamenti da Fiumara a Focene. Scioccant ...