Il maltempo flagella il litorale laziale | tromba marina a Fondi | alberi caduti a Terracina

(Di martedì 22 novembre 2022)– Era stata annunciata, e oggi l’ondata disi è abbattuta su tutto il. Nella parte nord si sono registrati allagamenti con interventi da parte dei Vigili del Fuoco nelle zone di Fiumicino (leggi qui), con mareggiate da Ostia fino a Civitavecchia. Situazione ben peggior sulpontino, dove, come si apprende dal portale Meteo Lazio, il forte vento lineare (raffiche vino a 90 km/h), misto a un temporale, ha causato la caduta di alcunisul tratto stradale dell’Appia in direzione di Sabaudia e alle porte dipoco dopo le 7 di questa mattina Tra le 8 e le 9, altri nuclei temporaleschi si sono sviluppati al largo del Golfo di Gaeta e stanno traslando sulla Piana di, in direzione di Sperlonga e ...

Virgilio Notizie

La Protezione civile ha diramato un'allerta rossa per ilin Abruzzo e Sardegna ; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia ...a Napoli: chiusi per il weekend il Museo e Real Bosco di Capodimonte 'Chiusura del Museo e Real Bosco di Capodimonte durante il weekend 19 e 20 novembre 2022 . Ildi questi giorni, ... Maltempo flagella l'Italia: allerta rossa in Sardegna e Abruzzo, mareggiata sul litorale romano. La situazione Un'ondata di maltempo si abbatte sull'Italia: violenti nubifragi, allagamenti e mareggiate in diverse zone del Paese ...Il maltempo che ha flagellato Ostia questa notte. Non solo passerelle distrutte lungo tutto il lungomare, ma anche allagamenti nelle abitazioni – in gran parte abusive – che sorgono all’Idroscalo. La ...