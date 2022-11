Il killer di Prati voleva scappare Ecco l' ultimo tentativo disperato

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Giandavide De Pau, il 51enne accusato dell'omicidio delle tre donne uccise giovedì scorso nel quartierea Roma, dopo i delitti di via Riboty e via Durazzotentare la fuga. L'uomo avrebbe cercato, in cambio di denaro, di ottenere da una donna cubana un passaporto. Secondo quanto emerso dalle indagini De Pau, infatti, avrebbe contattato la donna per chiederle aiuto per avere il documento, forse per andare all'estero. Inoltre, secondo quanto emerso finora, non sarebbe stata ancora trovata l'arma utilizzata nei tre delitti. Intanto è prevista per domani mattina nel carcere romano di Regina Coeli l'udienza di convalida del fermo per De Pau. L'uomo è detenuto in carcere da sabato sera. Sempre domani verrà conferito l'incarico al medico legale per eseguire le autopsie sui corpi di Marta Castano Torres, 65enne colombiana, uccisa nel ...