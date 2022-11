(Di martedì 22 novembre 2022) “Nei prossimi anni vorremmo considerarci come degli. Occupandocene con la stessa meticolosità, dedizione, pazienza e amore con cui un artigiano si occupa dei suoi prodotti”. È l’impegno che Giorgia Meloni prende davanti all’Assemblea nazionale di Confartigianato. Il primo incontro pubblico dopo il varo della manovra da 38 miliardi è con la platea del mondo dell’artigianato. Che accoglie il premier con un lungo applauso il suo ingresso all’Auditorium della Conciliazione. Meloni a Confartigianato: vogliamo essereA un mese dal giuramento – sottolinea il premier – “abbiamo già incontrato parti sociali e. Come voi credo nel valore centrale dei corpi intermedi”. La rotta delè chiara nella volontà di dialogo con le realtà ...

La prima Manovra delMeloni è un ceffone ai poveri Già perché la Meloni ha detto chiaro e ... che non favorisce i ricchi e riconosce i sacrifici di chi'. Poi spiega che è stato sancito l'...... i problemi del sud e le condizioni dei cittadini del sud non sono questioni che questo... Anche la Flat tax non è pensata per chi vive eal Sud. Le scelte sulla previdenza sono rivolte ... Il governo lavora per un patto di fiducia con le imprese: "Saremo gli artigiani dell'Italia" Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Manovra in Cdm, Salvini: è chiusa, ci sono misure Lega. LIVE ...(LaPresse) Ieri sera vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini e i capigruppo della maggioranza.