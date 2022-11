“Il fondo del barile” | Alfonso Signorini sotto accusa | il teatrino scandalizza il web

PianetaEmpoli.it

Inper capire un aspetto importantenostro Paese c'è un aforisma di Enzo Ferrari che vale dieci tomi di sociologia: "Gli italiani ti perdonano tutto, tranne il successo". E il fondatore di ...... quando ci sono sconto e risarcimento La Suprema Corte interpreta in un'ordinanza (leggibile integralmente ina questo articolo) quanto riporta in materia il Codiceconsumo [1] , che ... Corsi: "In Zanetti vedo tanta passione, abbiamo qualche problema con il fondo del terreno di gioco" - PianetaEmpoli E’ al vertice del gruppo industriale più grande di Empoli, un gruppo che ha fondato partendo da una piccola sede in via Verdi e che è cresciuto nel tempo fino a diventare leader in molti settori a ...«La Lega fin dall'inizio è stata criticata, ci hanno definito xenofobi perché, in alcuni casi, abbiamo mandato dei messaggi espliciti e a volte forti.