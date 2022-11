Il flamenco | il ballo spagnolo legato all’emancipazione femminile

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella rubrica settimanale Passi di danza tratteremo del, una danza di origine gitana, che prende origine nella regione dell’Andalusia. Il significato delIn occasione del 25 novembre, giornata internazionale sulla violenza di genere, parleremo di una danza dove la ballerina afferma le proprie capacità e femminilità, senza alcuna manipolazione narcisistica da parte del proprio partner. Ilè unin cui la donna esprime la propria personalità altera e sicura di se, senza confondersi in alcun modo in una postura maschile. La ballerina veste con colori sgargianti, e si pettina con fiori proprio per esaltare le sue sue forme. Grazie ai movimenti decisi ilpermette alla danzatrice di “prendersi il suo spazio”, senza essere “prevaricata ...

Olè Si festeggia sabato la Giornata mondiale del, anniversario della proclamazione di questocome Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Al Piccolo Teatro di Milano , per il ...Un linguaggio fino a oggi sconosciuto nel, basato su frammentazioni, mescolanze e somme di gesti. Nato a Siviglia, in Spagna, da José Galván ed Eugenia de los Reyes, entrambi danzatori,...Il grande ballerino, coreografo, artista del flamenco spagnolo realizza un sogno. E, come da previsione, scavalca limiti e tabù, rispettando il bambino che ballava già a 3 anni M etti una sera al Teat ...Coreografo e bailaor, Galván si distingue per proporre un proprio linguaggio espressivo, non solo come ballerino, ma anche come creatore scenico: un linguaggio finora sconosciuto nel ballo flamenco, ...