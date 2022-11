Il dramma prima di USA-Galles | il lutto e le lacrime di Neco Williams

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) L’ultima giornata del Mondiale in Qatar è stata speciale, la partita tra USA eha fornito indicazioni per classifica e passaggio del turno. La gara è salita alla ribalta anche per la storia di, calciatoree protagonista di una buona prestazione, il calciatore è sceso in campo dopo un grave. La gara tra USA esi è conclusa sul risultato di 1-1. La sfida si sblocca dopo 36 minuti con Weah, nel finale il pareggio grazie ad un rigore procurato e trasformato da Bale. Un protagonista del match è stato, calciatoree del Nottingham. Si candida ad un ruolo di possibile sorpresa, la sua storia non è passata inosservata. Il calciatore è sceso in campo dopo un grandissimo dolore, la morte ...