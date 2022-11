(Di martedì 22 novembre 2022) «Decidere non è stato facile, poi ci siamo detti che il Mondiale è di tutti, e non di pochi privilegiati»

Il Post

... come il suono non abbia mai fine e che, con i mezzi adatti per raccoglierlo, potremmo sentire qualsiasi suono sia mai stato emesso sulla terra, ad esempio ilMontagna del Messia, ad ...... una città di oltre tre milioni d'abitanti, capitaleprovincia iraniana di Razavi Khorasan ... ha affermato Metsola in unalla sessione plenaria a Strasburgo. Il discorso della direttrice di Rai Sport sui Mondiali in Qatar e sul perché trasmetterli L'attore, 61 anni, protagonista della trilogia di 'Ritorno al futuro', ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia dei Governors Awards ...(ANSA) - TRIESTE, 22 NOV - Si terrà il 25 novembre a Klagenfurt, nella Sala degli specchi (Spiegelsaal) del governo provinciale della Carinzia, una cerimonia celebrativa per il decimo anniversario del ...