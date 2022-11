Il chiarimento tra Luciano Punzo e Antonino Spinalbese | “Fatti il tuo percorso”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel corso della puntata di ieri, lunedì 21 novembre, del Grande Fratello Vip 7, abbiamo assistito a molteplici colpi di scena e clip che hanno messo in evidenza i pensieri che i Vipponi nutrono nei confronti dei loro coinquilini. Tra questi, vi era anche quella diche ha confessato quello che pensa dicontrariato dopo la clip Dopo aver legato conha iniziato a sparlare di lui, in particolar modo con Oriana Marzoli alla quale ha detto che il suo comportamento ha seguito lo stesso modus operandi con Ginevra Lamborghini, con Giaele De Donà e, ora, con lei. Lo stesso ex tentatore lo ha, poi, definito un burattinaio e una marionetta, ...