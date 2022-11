Il carico immediato e la bioimplantologia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 novembre 2022) Viviamo in un mondo di prodotti e servizi “bio”. Così presenti nella nostra vita e tra le scelte che operiamo ogni giorno da averci fatto perdere di vista il significato di queste tre lettere. “Bio” si riferisce a “vita”, ci indica qualcosa che è vivo o ha a che fare con la vita. Se pensiamo alla frutta “bio”, per dire, ci riferiamo a quella frutta coltivata con tecniche di agricoltura biologica, cioè che rispetta la vita: quella della frutta, quella dell’ambiente e quella di chi si nutrirà di quell’alimento. “Bio” porta con sé l’indicazione di metodi o tecniche che mettono “la vita” al centro di tutto e, proprio per questo, oggi possiamo parlare di “” riferendoci a un tipo di implantologia nato per l’uomo, in funzione del paziente, per il suo benessere, la sua salute, il suo vantaggio: l’implantologia a...