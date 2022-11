Il cardinale Zuppi e le lettere alla Costituzione

Tag24

... Lettera alla Costituzione Con l'ultima lezione di Valerio Onida (EDB 2022 pagine 160, euro 10,00) , la lettera che ilha scritto 'alla Costituzione' all'inizio del 2021, ...... la commissione '' Affari generali e istituzionali ' si riunirà per esaminare la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria alMatteo Maria; a seguire prosecuzione dell'... Il Cardinale Zuppi al convegno su Sisto V. Per Zuppi – in piena sintonia con il pensiero di Papa Francesco ... di cui – è la ferma convinzione del cardinale – anche la politica non può fare a meno. La prima parte della Costituzione ci indica ...Tagliacozzo – Ieri, 21 Novembre 2022, nella Basilica di Santa Sabina in Roma il Presidente della C.E.I., S.E.R. il Cardinale Matteo Zuppi ha officiato una funzione religiosa in onore della “Virgo Fide ...