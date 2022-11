Il 74% pazienti con Sma e Sla dipende da caregiver | l' indagine

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Senza familiari nelle mie mura domestiche l'innza sarebbe pressoché nulla”. È questo il pensiero del 74% dei 23con atrofia muscolare spinale, sclerosi multipla e distrofie muscolari intervistati per un'pilota qualitativa condotta dal team multidisciplinare Nemo Lab e Centro clinico Nemo. I risultati dello studio, che ha coinvolto anche 23, sono stati illustrati, questa mattina a Roma, in occasione della presentazione alla stampa del progetto 'Abitiamo nuovi spazi di libertà', promosso da Biogen e dai Centri clinici Nemo, in collaborazione Nemo Lab e con il patrocinio di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), Famiglie Sma (Associazione genitori per la ricerca sull'Atrofia muscolare spinale) e Uildm (Unione italiana lotta alla ...