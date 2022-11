La Sicilia

Roma, 22 nov. " "Senza familiari nelle mie mura domestiche l'indipendenza sarebbe pressoché nulla". È questo il pensiero del% dei 23con atrofia muscolare spinale, sclerosi multipla e distrofie muscolari intervistati per un'indagine pilota qualitativa condotta dal team multidisciplinare Nemo Lab e Centro clinico ...Riguardo al "Forward paper", realizzato anche con l'aiuto dei, ha aggiunto: "Credo che emergano degli elementi di riflessione. Ad esempio il% degli intervistati ha dichiarato che senza i ... Il 74% pazienti con Sma e Sla dipende da caregiver, l’indagine Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Senza familiari nelle mie mura domestiche l’indipendenza sarebbe pressoché nulla”. È questo il pensiero del 74% dei 23 pazienti con atrofia muscolare spinale, scler ...Circola di più fra gli uomini ma anche il sesso femminile è a rischio. L'analisi della situazione in uno studio pubblicato su The Lancet ...