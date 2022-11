Hockey ghiaccio | Renon ritrova il sorriso | Klagenfurt II battuto 4-2

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo due sconfitte all’overtime Rittenil. La squadra italiana impegnata nel Campionato Alps League disuha vinto infatti il match contro il2, regolandolo in casa con il risultato di 4-2. Un match partito in salita per, il quale ha chiuso il primo tempo in svantaggio a causa del goal di Witting siglato al 7:11, grazie anche all’apporto di Persson e Tavzelij. Ma sarà la seconda ripresa a indirizzare in maniera evidente la partita dalla parte dei Buam, bravissimi a rientrare a bomba nella sfida timbrando prima l’1-1 con Fink (4:14) allungando poi il pass con Ohler (6:36) e con Spinell (13:15). Gli austriaci nell’ultimo atto si fanno di nuovo pericolosissimi, sfruttando una situazione di power play che li porta con un goal di Silvnik di ...