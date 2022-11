Hiv | Di Perri | Terapia a 3 farmaci efficace e tollerata a lungo termine

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos Salute) - "Tra le molte novità terapeutiche per l'Hiv, sicuramente laa tre, sicura e tollerabile aanche per i casi di pazienti più difficili. Si tratta di un regime estremamente robusto nel tempo, è il punto di arrivo nel movimento di ricerca e sviluppo dellaantiretrovirale". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Giovanni Di, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Università degli Studi di Torino e consigliere della Società italiana malattie infettive e tropicali, a margine del XXI Congresso nazionale Simit in corso a Roma. In Italia "le diagnosi certe di Hiv sono 110mila - ricorda l'infettivologo - ma si stima che le persone con l'infezione siano 150mila. Con questi ...