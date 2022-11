Harris nelle Filippine | a pochi chilometri dalle isole militarizzate dalla Cina

Leggi su formiche

(Di martedì 22 novembre 2022) La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala, si è recata in visita, e in particolare ha visitato l’isola di Palawan, a circa duecentoSpratly, l’arcipelago conteso tra molti Paesi della regione che include alcuni atolli militarizzati. Secondo Agenzia Nova,è il più alto funzionario americano che abbia mai messo piede in quella regione, contesa tra gli altri tra Manila e Pechino. Il programma di incontri della vicepresidente prevede riunioni con rappresentanti della società civile e membri delle forze armate locali. Nonostante il recente incontro a Bali tra Xi Jinping e Joe Biden avesse smorzato i toni tra Washington e Pechino, è probabile che i cinesi non vedano bene ...