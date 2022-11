Guerra ai poveri e regali agli evasori | il Pd in piazza contro la manovra del governo Meloni

contro ie favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la crescita. Dulcis in fundo (si fa per dire...), da dicembre aumentano benzina e gasolio. È una legge di bilancio che ...2022 - 11 - 22 10:16:27 Pd:contro ie favori agli evasori 'Aiuti contro il caro energia per soli 3 mesi.contro ie favori agli evasori. Poco o nulla per il lavoro e la ...In tardissima serata è arrivato il via libera per la Legge di Bilancio. Un testo da 35 miliardi che viene presentato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa ...Il segretario del Pd Enrico Letta ha annunciato per Sabato 17 dicembre una manifestazione contro la manovra del governo Meloni ...